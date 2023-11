Mellibis à Agen, un fleuriste de proximité paré pour la Toussaint, mais aussi pour Noël

Au cœur d'Agen, Mellibis illumine la vie des habitants avec des compositions florales faites avec beaucoup de créativité. Dirigée par Elodie Piazzon, dans la fleuristerie depuis huit ans et responsable du magasin depuis un an, Mellibis est concentré sur ces deux rendez-vous clés de fin d’année que sont la Toussaint et Noël.

Noël : féerie florale Pour Noël, les vitrines se parent de décors originaux conçus par Elodie et sa collègue Nathalie pour captiver l'imagination. "Nous préparons également des nouveautés cette année, comme des bougies agrémentées de fleurs séchées que nous fabriquons nous-mêmes", ajoute Elodie.

À la Toussaint, les gendarmes patrouillent aussi aux abords des cimetières pour éviter les volsLes patrouilles de surveillance des maisons vides n’ont pas lieu seulement l’été à Sablé-sur-Sarthe : les gendarmes peuvent être sollicités toute l’année. À la Toussaint, il faut également faire attention aux vols aux abords des cimetières. Lire la suite ⮕

Des activités proposées aux enfants pendant les vacances de ToussaintL'Entracte offre des ateliers manga et des découvertes des métiers du spectacle aux enfants qui ne partent pas en vacances pendant les vacances de Toussaint. Lire la suite ⮕

Amélie Oudéa-Castéra: 'On ne va quand même pas laisser le sport être détruit par ces séries d'agissements'VIDÉO - Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, était l'invité du Live Toussaint ce lundi. Lire la suite ⮕

Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports: 'Il n'y a pas de sport possible quand il y a des chants' discriminatoiresVIDÉO - Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports, était en direct dans le Live Toussaint. Lire la suite ⮕

Tarbes : peu de monde au marché aux fleurs de La ToussaintEn ce lundi, ambiance plutôt 'morose' sous la halle Marcadieu, pour la traditionnelle manifestation qui se déroule jusqu'à mardi soir. Lire la suite ⮕

Opération de grande envergure des gendarmes pendant les vacances de la ToussaintDifficile de passer à travers les mailles du filet tendu par les gendarmes ce vendredi 27 octobre 2023 sur la route des vacances « Vague bleue ». Une opération d'envergure menée par les gendarmes pour contrôler les mouvements pendulaires des vacanciers. Lire la suite ⮕