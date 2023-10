Meilleur maire du monde: François Asensi, l'édile de Tremblay-en-France, en lice pour le titre

Et si, pour la deuxième fois consécutive, le meilleur maire du monde était un Francilien? Tous les deux ans, la fondation City mayors met en lumière les maires jugés les plus remarquables, qui ont servi leurs concitoyens avec intégrité, courage et diligence. François Asensi, maire de Tremblay-en-France, une commune de 36.000 habitants en Seine-Saint-Denis, figure dans la liste des 25 élus en lice.

Être fidèle à certaines valeurs, qui sont aujourd'hui très importantes, je pense au climat. On a développé la pisciculture avec le Burkina Faso. On a créé des conditions pour qu'ils puissent produire de la pêche avec des poissons comestibles", développe-t-il. En 2021, le maire de Grigny, Philippe Rio avait gagné grâce à sa gestion municipale du Covid et à son "combat contre la pauvreté".

