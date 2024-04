Meghan Markle visite un hôpital pour enfants de Los Angeles

Le 21 mars 2024, soit quelques heures avant l'annonce de Kate Middleton révélant être atteinte d'un cancer, Meghan Markle était en visite dans un hôpital pour enfants de Los Angeles. L'épouse du prince Harry avait adopté un comportement très royal. En effet, selon des clichés partagés, on peut la voir très proche des enfants malades en leur lisant, par exemple, des histoires. La princesse de Sussex était rayonnante dans ce rôle et semblait être particulièrement à l'aise.

Si elle a tenu à rendre visite à ces enfants hospitalisés, c'est pour marquer leur campagne Mark March Matter, une collecte de fonds annuelle pour l'hôpital. En effet, Meghan Markle et son mari aident également les enfants à faire des activités telles que compter et résoudre des problèmes. Meghan Markle s'est comportée comme un membre de la famille royale De nombreux experts royaux ont remarqué à quel point elle s'était comportée comme un membre de la famille royale lors de cette visit

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



closerfr / 🏆 29. in FR

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

La demi-sœur de Meghan Markle reproche ses proposLa demi-sœur de Meghan Markle, Samantha Markle, reproche à la duchesse de Sussex ses propos tenus à son encontre dans une interview avec Oprah Winfrey. Samantha estime avoir été diffamée lorsque Meghan a déclaré avoir grandi comme un enfant unique. Elle affirme également que Meghan a menti en disant qu'elles n'avaient aucun contact et que Samantha avait repris le nom de famille Markle après l'annonce de sa romance avec le prince Harry. Un livre écrit par des journalistes Omid Scobie et Carolyn Durand aborde également le sujet de la relation compliquée entre Meghan et Samantha.

La source: LePoint - 🏆 8. / 84 Lire la suite »

Meghan Markle se lance dans le business de la confiture, en plein scandale Kate MiddletonMeghan Markle pense à sa carrière avant de penser aux polémiques de Buckingham Palace.

La source: VanityFairFR - 🏆 56. / 53 Lire la suite »

Meghan Markle veut-elle concurrencer Gwyneth Paltrow sur les produits bien-être ?Avec American Riviera Orchard, Meghan Markle compte commercialiser bien plus que quelques confitures et autres marmelades.

La source: VanityFairFR - 🏆 56. / 53 Lire la suite »

Meghan Markle s'allie à Geena Davis pour changer notre perception des mères à la télévisionMeghan Markle et Moms First ont annoncé les résultats d'une étude sur les mamans de la télévision réalisée avec le Geena Davis Institute on Gender in Media.

La source: VanityFairFR - 🏆 56. / 53 Lire la suite »

Harry et Meghan Markle aperçus au Texas : ce clin d’œil à leur première rencontreEn visite au Texas pour quelques jours, le duc et la duchesse de Sussex ont été aperçus dans un lieu qui n'est pas sans rappeler leur premier rendez-vous, rappelle People dans un article paru vendredi 8 mars.

La source: GALAfr - 🏆 46. / 59 Lire la suite »

Meghan Markle confie avoir été victime de cyberharcèlement 'haineux' quand elle était enceinteLes deux grossesses de la duchesse de Sussex ont été marquées par du 'harcèlement et des abus' en ligne. C'est pourquoi elle garde désormais ses distances avec les réseaux sociaux.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75 Lire la suite »