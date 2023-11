Meghan Markle : pourquoi son inquiétude pour le prince Harry n’a jamais été aussi forte

En janvier 2020, Meghan Markle et le prince Harry ont annoncé leur intention de s’éloigner de la famille royale. Une nouvelle qui a fait l’effet d’une bombe auprès des britanniques mais surtout des Windsor. Depuis, c'est en Californie que les Sussex vivent avec leurs deux enfants, Lilibet et Archie. S’il arrive au prince Harry de revenir en Angleterre, ce n’est pas pour voir sa famille avec laquelle les relations sont très tendues.

Les Sussex bientôt de retour en Angleterre ? Depuis quelques semaines, le bruit court que le prince Harry et Meghan Markle auraient l’intention de revenir au Royaume-Uni. Pour cela, ils auraient l'envie d’acheter un bien en Angleterre, plus précisément à Londres. Un nouveau pied-à-terre qui ne serait toutefois pas proche du château de Buckingham et des autres demeures de la famille royale.

Le prince Harry et Meghan Markle seront-ils présents au Royaume-Uni pour Noël ? Il y a quelques semaines, la présence des Sussex au Royaume-Uni pour Noël a fait la Une des tabloïds. Lors de différentes interviews, le prince Harry avait confié son envie de renouer des liens avec les Windsor. Toutefois, si acheter un bien en Angleterre pourrait faire partie de ses projets, celui d’y aller pour Noël ne l’est pas. headtopics.com

Le livre du prince Harry : Meghan Markle embarrassée et cherche le soutien de mentorsLes révélations du prince Harry sur sa famille et sa perte de virginité avec une femme plus âgée ont embarrassé Meghan Markle. Elle cherche le soutien de mentors et envisage d'écrire ses propres mémoires à l'avenir.

Meghan et Harry : leur nouvelle vie de célébrités en CalifornieDepuis leur départ de la famille royale britannique, Meghan et Harry vivent à Montecito en Californie avec leurs enfants. Ils se sont liés d'amitié avec des stars hollywoodiennes comme Beyoncé, Kerry Washington et Kim Kardashian.

