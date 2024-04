Medion E15443 : un PC modeste qui manque le rapport qualité/prix

Medion est connu pour sa gamme Erazer et ses nombreux PC gamers. Mais comme toutes les marques de la sorte, il est bien sûr aussi capable de créer des PC à la fiche technique plus modeste, permettant à papa/maman et papy/mamie de profiter tranquillement du web et de ses merveilles. Cependant, pour créer un PC de la sorte, il faut réussir une autre forme de balance technique : le rapport utilité/prix, rendu toujours plus compliqué par la grande concurrence du secteur.

Et pour ce qui est du Medion E15443, le dernier effort en date… C’est raté

