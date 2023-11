Mbappé plaisante sur les différences entre les attaquants de l'équipe de France

Kylian Mbappé n'a pas voulu trancher: "Vous voulez que j'ai des problèmes?", a-t-il plaisanté en répondant au journaliste qui lui demandait de parler des différences entre Randal Kolo Muani, Olivier Giroud et Marcus Thuram au poste d'avant-centre de l'équipe de France. "Les trois sont forts et marquent des buts. On a de la chance d'avoir les trois. Ce sont trois profils différents. Que le meilleur joue et nous on va s'adapter", a lancé le capitaine français à la presse.

C'est Marcus Thuram qui tient toutefois la corde pour la place de titulaire dans le rôle de numéro 9 des Bleus samedi soir face à Gibraltar (20h45), dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024. Une façon de tester plus durablement celui qui a souvent fait des entrées en jeu remarquées avec l'équipe de France lors des derniers rassemblements? Sans doute le sélectionneur a-t-il suivi attentivement son début de saison en Italie. Mbappé: "Ça fait des années que je lui dis qu'il va finir là!" Fini le statut d'ailier: arrivé libre cet été à l'Inter Milan, Marcus Thuram s'y est installé dans l'ax

