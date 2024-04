Mbappé et sa mauvaise passe contre Rennes

Une mauvaise passe qui dure... Kylian Mbappé n’a plus marqué face à Rennes depuis deux ans et n’a même inscrit que deux buts lors de ses onze derniers matchs contre le club breton. Mais à la veille de la rencontre, en demi-finale de Coupe de France, Julien Stéphan ne veut pas entendre parler ça, surtout pas. L’entraîneur a même rapidement coupé le journaliste qui a rappelé la mauvaise stat du buteur contre son équipe. "Ne me parlez pas de ça.

Parce que mercredi, s’il en met deux ou trois, cela va être de votre faute", a réagi avec sourire le technicien rennais. "Ne me dites pas ça! Il ne faut jamais le dire, ça, avant les matchs. On en parle après, mais pas avant (rires)." >>Toutes les infos avant PSG-Rennes "Toujours là pour les grands matchs" Pas au mieux ces dernières semaines en Ligue 1, avec trois buts (un triplé contre Montpellier) en cinq rencontres, Kylian Mbappé semble traverser une période compliquée à Pari

