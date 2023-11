Mbappé, Davies, Suarez, Rodrygo, Real Madrid : Les 7 infos mercato de jeudi

La clause libératoire du Brésilien devrait être fixée à un milliard d'euros., Guillaume Restes, actuellement lié au Toulouse FC jusqu'en juin 2028, va prolonger dans les prochaines heures avec son club formateur. Le nouveau gardien de l'équipe de France Espoirs est notamment suivi de près par Wolverhampton.: Guillaume Restes a énormement de talent. Mais il a besoin d'enchaîner avec Toulouse avant d'aller voir plus haut.

