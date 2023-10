Maya Angelou, l'infatigable militante pour les droits des noirs aux États-Unis

Chaque samedi, retrouvez une histoire pour tout apprendre d'un personnage, d'un objet iconique, d'un monument... Certains ont changé le monde, et dans tous les cas ils sont tous entrés dans la légende. Dans cet épisode, Laurent Marsick raconte l'histoire de.

Albin Michel Jeunesse, en partenariat avec RTL, ouvre sa grande bibliothèque. Dans cet épisode, nous vous proposons"La fée Coquillette et la vache apprentie sorcière". L'histoire est lue par Nathalie Chateau Vigneron de la médiathèque des Chartreux à Issy-les-Moulineaux.Chaque samedi, retrouvez une histoire pour tout apprendre d'un personnage, d'un objet iconique, d'un monument.

Albin Michel Jeunesse, en partenariat avec RTL, ouvre sa grande bibliothèque. Dans cet épisode, nous vous proposons"La Chambre de Warren" de Jérémie Moreau. L'histoire est lue par Caroline Delboulbe de la médiathèque Françoise Sagan à Paris (10).PODCAST - Découvrez "Prosper et Compagnie", de Francesco Pittau et Bérangère Delaporte aux éditions Albin Michel Jeunesse. headtopics.com

PODCAST - Découvrez "Le Cadeau de la princesse qui avait déjà tout", d'Hubert Ben Kemoun et Cécile Becq aux éditions Albin Michel Jeunesse. L'histoire est lue par Fabrice Barcq, responsable du secteur jeunesse, à la médiathèque Jean-Pierre Melville, à Paris (13e).

PODCAST - Découvrez "Prosper et Compagnie", de Francesco Pittau et Bérangère Delaporte aux éditions Albin Michel Jeunesse. L'histoire est lue par Fabrice Barcq, responsable du secteur jeunesse, à la médiathèque Jean-Pierre Melville, à Paris (13e). headtopics.com

Un tireur fait un carnage dans une ville du nord-est des Etats-UnisUn tireur a ouvert le feu mercredi soir dans une salle de bowling et un bar-restaurant d'une ville du nord-est des Etats-Unis, faisant au moins 22 morts et plus d'une cinquantaine de blessés, selon les autorités qui ont diffusé la photo d'un homme activement recherché. Lire la suite ⮕

États-Unis : qui est Mike Johnson, le nouveau speaker de la Chambre des représentants ?Peu connu du grand public, Mike Johnson a été élu président de la Chambre des représentants, après plus de trois semaines de blocage. Lire la suite ⮕