Maxime Grousset après sa victoire sur 50 m aux Championnats de France petit bassin : « Cultiver la gagne »

: « C'était un beau 50 m. L'année dernière, je ne suis pas passé sous les 21'' alors que j'étais certainement plus en forme. Je pense donc qu'il y a des progrès. Le fait de gagner contre Flo (Manaudou) , c'est toujours un plaisir. Cultiver la gagne comme on a dit. À chaque fois, ce sont des beaux duels et ça fait plaisir... Heureusement qu'il est là. Ça crée de l'émulation.

»: « C'était une course très difficile parce qu'émotionnellement ça me prend beaucoup de revenir sur cette épreuve où j'ai des temps de référence très élevés. J'ai nagé pour gagner ce soir, rien de plus. Je suis contente de ce que j'ai pu faire. J'ai tout connu sur ce 200 m : des belles courses, des douleurs atroces en sortant de l'eau.

