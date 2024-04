Maxime éliminé de l'équipe rouge dans Koh-Lanta

Il a passé un sale quart d’heure. Maxime a été éliminé de l’équipe rouge à l’issue d’un conseil aux allures de procès. Dans l’épisode de « Koh-Lanta, les chasseurs d’immunité », diffusé mardi sur TF1, on a vu l’ingénieur en électricité de 43 ans se confier à Jean sur son intention de se rallier aux jaunes une fois la réunification venue car il avait l’impression d’être exclu de l’alliance majoritaire.

Or, Jean s’est empressé de relayer ce projet au reste de l’équipe, scellant le sort du quadra rhodanien. « Je savais alors que mes seules options pour rester étaient de trouver un collier ou de remporter l’épreuve d’immunité. En arrivant au conseil, je savais que je n’avais que 1 % de chance de rester », confie Maxime à 20 Minutes. Lors du conseil, vous étiez un peu seul contre tous… Il faut nuancer. J’avançais avec Julie et Léa. On avait discuté pas mal ensemble. Il est évident, quand il y a une chasse aux sorcières, de voter contre cette personn

Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:



