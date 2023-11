Maxime Chattam dévoile « Lux », son nouveau roman qui aborde (encore) un nouveau genre littéraire

Dans le roman en librairie ce 2 novembre, une gigantesque boule de lumière apparaît sur une Terre malmenée par un climat de plus en plus chaotique. Zoé, une écrivaine en mal d’inspiration, et sa fille Romy voient leur quotidien bouleversé par ce phénomène que scientifiques, religieux, et sociologues ne parviennent pas à expliquer.

Maxime Chattam ne nomme personne dans cette catégorie d’auteurs, mais ce n’est en tout cas pas sa philosophie de vie. J’ai besoin de savoir de quoi j’ai envie et besoin de parler. Un auteur doit avoir quelque chose à dire au-delà de son histoire. Une bonne idée, elle doit être au service d’un sous-texte. Si les lecteurs s’évadent et en prime se mettent à réfléchir, c’est gagné.

