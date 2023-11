Maxime Carene drafté en G-League, deux anciens joueurs de Betclic ÉLITE aussi

Il y a des jeunes joueurs Français qui choisissent de lancer leur carrière à l’étranger. S’il a transité rapidement par Rueil la saison dernière afin de remplacer Jean-Frédéric Morency (6,5 points à 79% et 3,3 rebonds en 4 matchs de Nationale 1),(2,08 m, 22 ans) fait partie de cette catégorie.

Cette saison, l’ancien joueur de Limoges et La Rochelle, également passé par le Pôle France, va franchir l’Atlantique. Samedi soir, Maxime Carene a été sélectionné au premier tour de la Draft G-League, en 18e position par les Texas Legends, la franchise affiliée aux Dallas Mavericks.

Kevin McClain et Robert Johnson vont retrouver la G-League (photos : Sébastien Grasset et Tuan Nguyen) Deux autres anciens pensionnaires de Betclic ÉLITE ont également été appelés au cours de cette soirée : Kevin McClain (en 48e position par Rip City Remix), champion de France Pro B en 2021 avec Fos-Provence, éloigné du circuit depuis janvier 2022 et son départ des BYers, et Robert Johnson, l’un des grands artisans du maintien blésois la saison dernière. headtopics.com

