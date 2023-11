Max Verstappen remporte la course sprint du Grand Prix de São Paulo

Max Verstappen, encore et toujours. Le Néerlandais a remporté la course sprint du Grand Prix de São Paulo, samedi, et ajouté une pierre de plus à sa saison exceptionnelle. Meilleur au départ que Lando Norris, le pilote Red Bull a passé toute la course devant. Le Britannique de McLaren a fini 2e, devant Sergio Pérez (Red Bull). Le Mexicain se donne un peu d'air avec Lewis Hamilton au classement.Le suspense aura donc tenu moins de 190 mètres.

Max Verstappen (Red Bull) n'a pas laissé une once d'espoir à Lando Norris (McLaren) en le débordant dès le premier virage pour remporter le Sprint du Grand Prix de São Paulo, ce samedi. Sergio Pérez a complété le podium après avoir mené de belles batailles face aux Mercedes

LEQUIPE: Max Verstappen signe la pole du Grand Prix du Brésil devant Charles LeclercPerturbées par la pluie en Q3, les qualifications du GP du Brésil ont été dominées vendredi par Max Verstappen (Red Bull), qui partira donc en pole dimanche. Le Néerlandais a devancé Charles Leclerc (Ferrari) et les Aston Martin de Lance Stroll et Fernando Alonso. Les Alpine ont été éliminées en Q2 (Ocon 12e, Gasly 13e).

EUROSPORT_FR: Formule 1, Grand Prix de Sao Paulo : Aider Sergio Pérez ? Max Verstappen espère 'ne pas en arriver là'Alors que l'écart se resserre entre Perez et Hamilton pour la seconde place au championnat du monde, Verstappen a mis la pression sur son équipier ce jeudi.

LEQUIPE: Grand Prix de São Paulo 2023 de formule 1, course à venirSuivez en direct le Grand Prix de São Paulo 2023 : course, dont le départ est prévu le dimanche 5 novembre 2023 18:00. Retrouvez le classement en direct, les événements marquants et les temps forts de la course en live. Accédez aussi à l'ensemble du calendrier, aux résultats et aux classements du championnat du monde de formule 1.

CNEWS: F1 : le Grand Prix du Brésil à Sao Paulo prolongé jusqu'en 2030Le promoteur du championnat du monde, Formula 1, a annoncé ce vendredi 3 novembre que le Grand Prix du Brésil de Formule 1 allait être prolongé jusqu’en 2030.

