Max Verstappen (Red Bull), seul au monde

Max Verstappen a franchi la ligne d'arrivée avec près de quatorze secondes d'avance sur Lewis Hamilton, hier à Mexico. (A.

Stapff/Pool)Que retiendra-t-on de cette course plombée dès le premier virage par l'attaque kamikaze de Sergio Perez sur Charles Leclerc ? D'abord que, tristement, le Monégasque est devenu l'ennemi public numéro 1 à Mexico.

Nouveau record, égal d'Alain Prost : Max Verstappen (Red Bull)continue d'écraser la concurrenceEn cueillant un 16e succès cette saison à Mexico, Max Verstappen (Red Bull) a battu son propre record et a rejoint Alain Prost en nombre de victoires. Lire la suite ⮕

Leclerc vise une première victoire au Grand Prix du MexiqueDix-neuvième manche de la saison de Formule 1, le Grand Prix du Mexique réserve toutes ses promesses, ce dimanche 29 octobre. Charles Leclerc (Ferrari) pour la quatrième fois de la saison, après Bakou (3e à l’issue de la course), Spa-Francorchamps (3e) et Austin (6e puis disqualifié).et accompagné par son coéquipier Carlos Sainz Jr sur la première ligne, visera une première victoire cette saison. Que devrait lui contester Max Verstappen (Red Bull), P3 sur : déjà champion du monde, le pilote néerlandais peut viser un 16e succès cette saison et ainsi battre son propre record de victoires (15 en 2022).À domicile, Sergio Pérez (Red Bull) partira aux côtés de Lewis Hamilton, qui lui conteste la place de dauphin de Verstappen en cette fin de saison. Suivez la course en direct.F1. Grand Prix des États-Unis : Verstappen en pole position, découvrez la grille de départ du sprint Après s’être quelque peu manqué en qualifications du Grand Prix des États-Unis vendredi, Max Verstappen (Red Bull) s’est rattrapé en signant la pole position de la course sprint sur le circuit des Amériques, samedi 21 octobre, en devançant Charles Leclerc (Ferrari) de 55 millièmes.Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) s’est adjugé la pole position du Grand Prix des États-Unis, vendredi 20 octobre, devant les Britanniques Lando Norris (McLaren) et Lewis Hamilton (Mercedes). Max Verstappen (Red Bull) a manqué sa Q3 et partira seulement 6e sur la grille de départ, dimanche soir à Austin. Lire la suite ⮕

Deuxième pole consécutive pour Charles Leclerc, Max Verstappen 3eLes Ferrari partiront en première ligne, dimanche, au Grand Prix du Mexique. Charles Leclerc s’est montré le plus rapide des qualifications, ce samedi 27 octobre, devant son coéquipier Carlos Sainz. Max Verstappen se contente du troisième temps, quand les Français ont été éliminés prématurément. Lire la suite ⮕

GP du Mexique : Alain Prost évoque l'arrivée de Max VerstappenAlain Prost parle de l'arrivée de Max Verstappen à ses côtés dans le tableau des victoires en Grands Prix, après sa victoire au GP du Mexique. Lire la suite ⮕

Grand Prix du Mexique : Red Bull toujours en tête du classement des constructeursLors du Grand Prix du Mexique, Red Bull continue de dominer le classement des constructeurs. Les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz, P1 et P2 sur la grille de départ, ont manqué l'occasion de rattraper Mercedes. Lire la suite ⮕

Max Verstappen remporte le Grand Prix du MexiqueMax Verstappen a pris la tête de la course dès le premier virage et s'est imposé lors du Grand Prix du Mexique. Il devient le premier pilote de l'histoire à remporter 16 Grands Prix lors d'une seule saison. Lire la suite ⮕