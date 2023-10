Max Verstappen le plus rapide des libres 1, déception pour Théo Pourchaire, Hadjar a roulé

Dans la première séance des essais libres du Grand Prix du Mexique, vendredi, c'est Max Verstappen qui a été le plus rapide. Sans dominer complètement toutefois, puisque le Thaïlandais Alex Albon, au volant de sa Williams, a bouclé l'exercice à seulement 95 millièmes. Théo Pourchaire (Alfa Romeo) et Isack Hadjar (AlphaTauri) ont roulé, même si le premier a été frustré par un soucis technique.

Parmi ces "rookies" figuraient deux Français: Théo Pourchaire, leader du championnat du monde de Formule 2 avant la dernière manche, pour Alfa-Romeo et Isack Hadjar, ravi après avoir réalisé le 17e temps avec son AlphaTauri : "C'était fou, dès le premier tour, ça allait trop vite.

", a-t-il ajouté au micro de Canal+. Membre de l'académie Red Bull, Hadjar pilotera également la RB19, la voiture championne du monde, lors du dernier GP de la saison à Abu Dhabi. Pourchaire n'a en revanche pas eu autant de chance car il n'a pu effectuer que quatre tours et aucun chronométré en raison de problèmes de freins sur sa monoplace. headtopics.com

