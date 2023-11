Vous utilisez un bloqueur de publicité. Nous vous conseillons de le désactiver afin d’accéder à nos vidéos.Des dizaines de personnes ont afflué dimanche 29 octobre au coin de deux rues du West Village à New York, devant

Mort de Matthew Perry : l’acteur de « Friends » voulait qu’on se souvienne de son combat contre les addictions, typique de New York avec ses façades en petites briques où s’accrochent les escaliers de secours grillagés, est déjà d’habitude un lieu de pèlerinage pour les fans de laDimanche, les bouquets de fleurs et les lettres écrites à la main s’entassent sur le trottoir, au pied de l’édifice de six étages, animé au...

, raconte Taylor Lanthier, étudiante en droit de 26 ans à Vancouver, au Canada. headtopics.com

Et même si les épisodes ont été tournés en studio en Californie, l’immeuble du 90 Bedford Street, où est censé se trouver l’appartement où se croisent, assure Chris Triebel, un guide qui anime des visites axées sur les séries télé et les films dans la ville.

Avec son groupe, la halte devant l’immeuble de Friends était prévue dimanche 29 octobre, mais la mort de Matthew Perry à 54 ans, après une vie jalonnée par des années d’addiction aux médicaments et aux drogues qu’il avait racontées dans un livre, lui donne un sentiment de gâchis. Vous utilisez un bloqueur de publicité. Nous vous conseillons de le désactiver afin d’accéder à nos vidéos. headtopics.com

En vous inscrivant à ce service, vous acceptez que votre adresse mail soit utilisée par le Huffington Post, responsable de traitement, pour la gestion de votre inscription à la newsletter.

Mort de Matthew Perry : à New York, hommage à « Chandler » devant l’immeuble de « Friends »Pour rendre hommage à l’acteur décédé « trop tôt », à 54 ans, les fans ont déposé dimanche des bouquets de fleurs et des lettres écrites à la main sur le trottoir, au pied de « l’immeuble » de la série « Friends » Lire la suite ⮕

Mort de Matthew Perry : devant l’immeuble de «Friends», à New York, des hommages à «Chandler»Après la mort de Matthew Perry, l’emblématique Chandler dans «Friends», les fans ont afflué, ce dimanche, à New York pour lui rendre hommage devant «l’immeuble» de la série «Friends». Lire la suite ⮕

Décès de l'acteur Matthew Perry, connu pour son rôle dans la série 'Friends'Matthew Perry retrouvé mort dans sa baignoire à Los Angeles. Aucun signe de crime. L'acteur luttait contre son addiction aux analgésiques et à l'alcool. Lire la suite ⮕

Décès de l'acteur Matthew Perry, célèbre pour son rôle dans la série FriendsMatthew Perry, connu pour son rôle de Chandler Bing dans la série Friends, a été retrouvé mort dans son jacuzzi à Los Angeles. Aucun signe de crime n'a été trouvé. Le studio Warner Bros TV a exprimé sa tristesse et ses pensées vont à sa famille et à ses fans. L'acteur luttait contre l'addiction aux analgésiques et à l'alcool depuis des années. Lire la suite ⮕

Décès de l'acteur Matthew Perry, star de la série FriendsMatthew Perry, célèbre pour son rôle de Chandler Bing dans la série Friends, est décédé à l'âge de 54 ans. Malgré sa notoriété, il a lutté contre une grave anxiété et une addiction aux analgésiques et à l'alcool. Aucune drogue n'a été retrouvée sur le lieu de son décès. Lire la suite ⮕

Décès de l'acteur Matthew Perry, célèbre pour son rôle dans la série FriendsMatthew Perry, connu pour son rôle dans la série Friends, a été retrouvé mort à son domicile. Il avait 54 ans. Son personnage, le blagueur de la bande, a marqué une génération. Il a été retrouvé inconscient dans son jacuzzi. Sa disparition laisse un grand vide dans le monde du cinéma et de la télévision. Lire la suite ⮕