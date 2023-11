Matthew Perry et Justin Trudeau : leurs souvenirs d’enfance en commun

Votre inscription à bien été prise en compte avec l'adresse email :n'a jamais renié ses racines canadiennes, il en était même fier. Dans ses Mémoires, il décrit sa jeunesse en se souvenant de « l'enfant canadien pâle avec la parole facile », qui pouvait réciter sur le bout des doigts « toute la liste des joueurs de hockey des Maple Leafs de Toronto ».

Le décès de Matthew Perry est triste et bouleversant. Je n’oublierai jamais nos jeux dans la cour d’école, et je sais que les gens du monde entier n’oublieront pas la joie que tu leur as apportée. Merci pour tous les rires, Matthew. Tu étais aimé, et tu seras regretté.

Avant d'ajouter, avec humour : « Je crois que c'est à cause de cet incident qu'il a atteint des sommets et est devenu Premier ministre… Il s'est dit : “Je vais surmonter cette épreuve et devenir Premier ministre !” »Il faut croire que Justin Trudeau ne lui en a jamais tenu rigueur puisqu'il avait lui-même réagi dans la foulée en interpellant Perry sur X (ex-Twitter) : « J'ai réfléchi à tout ça, et vous savez... headtopics.com

I think I will pass at your request for a rematch kind sir (given that you currently have an army at your disposal)

