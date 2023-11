Mathurin Méheut, peintre sur les réseaux sociaux

Ne jamais désespérer. La beauté peut toujours finir par surgir. Un modeste exemple, en 80 secondes ce matin. Sur le réseau social X, ex-Twitter, au beau milieu des invectives, des anathèmes et des algarades... Un compte fait régulièrement remonter sur mon"fil", dessins et tableaux de Mathurin Méheut.

Beaucoup de Bretagne : des pêcheurs remontant les casiers avant la tempête (c'est d'actualité), un homard, une femme ramassant du goémon (les algues marines), un ciré jaune, un chantier de construction navale à Douarnenez... Mais aussi une scène de théâtre Nô à Tokyo, une vue nocturne de gratte-ciels et même un mammouth.J'aime la"bio", la description de ce compte :"Mathurin Méheut.

Comme si c'était l'artiste lui-même, mort en 1958, qui revenait partager son travail... Travail prolifique d'un touche-à-tout : peintre, illustrateur, dessinateur scientifique, donc, décorateur de paquebots, céramiste, sculpteur...

"Mathurin Méheut", c'est le nom du peintre et c'est le nom de ce compte que je vous conseille de suivre, avec deux"M" stylisés pour imiter la signature de l'artiste. Je vous jure que je n'ai aucun conflit d'intérêt !

Si vous aimez - et après la tempête - vous pourrez aller plus loin en visitant le Musée Mathurin Méheut, dans sa ville natale de Lamballe, dans les Côtes d'Armor... A l'époque on disait Côtes-du-Nord.

