Mathieu Bock-Côté: «“Allah akbar”, en Europe, n’est pas un cri d’amour, mais un cri de guerre»

Au lendemain de l’agression d’Israël par le Hamas, ils furent nombreux à s’inquiéter d’une éventuelle importation de ce conflit en Europe. La formule était lunaire, car ce conflit s’est transposé en France depuis un bon moment, au rythme où l’immigration arabo-musulmane et africaine la remodelait démographiquement.

Ceux qui en doutaient l’ont redécouvert quand des milliers de manifestants ont scandé, ces dernières semaines, «Allah akbar». La première réaction fut un effroi, même à gauche, où une figure comme l’écologiste Marine Tondelier confessa espérer qu’on puisse soutenir la cause palestinienne en France sans que n’y soit associé ce slogan. Mais elle s’est vite amendée en s’excusant d’avoir vu dans cette prière un cri de guerre.

