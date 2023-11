Match Strasbourg-OM : suivez le direct

Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur LaProvence.com pour suivre en notre compagnie le match Strasbourg-OM, comptant pour la 13e journée de Ligue 1, dont le coup d’envoi sera donné à 21h ce samedi soir. Après cette dernière fenêtre internationale de l’année civile, l’OM retrouve le terrain avec un besoin impératif de prendre des points.

Au moment d’aller défier les Strasbourgeois à la Meinau, les Olympiens sont englués dans le ventre mou du classement avec 13 unités en 11 matches (OM-Lyon, reporté, sera joué le 6 décembre). Gennaro Gattuso a composé un groupe de 21 éléments pour ce retour au terrain de l’OM. Jelle Van Neck a été retenu, parmi les gardiens, aux côtés de Pau Lopez et Ruben Blanco. On peut noter la nouvelle présence du jeune milieu Noam Mayoka-Tika. Samuel Gigot est suspendu, Pape Gueye purge toujours sa suspension Fifa et Valentin Rongier est à l’infirmerie





