Match nul entre la France et la Grèce lors des qualifications à l'Euro-2024

L'équipe de France de football n'a pu que concéder que le match nul face à une combative équipe de Grèce. Les deux formations se sont quittées sur le score de 2 à 2. Avec ce résultat, les Bleus restent invaincus dans les qualifications pour l’Euro 2024.

Pas de grand chelem pour la France, qui l'a laissé filer en encaissant deux buts en cinq minutes en Grèce (2-2), mais des joueurs comme les buteurs Randal Kolo Muani et Youssouf Fofana ont marqué des points, mardi à Athènes en qualifications à l'Euro-2024. Le bilan n'est donc pas parfait. Côté négatif, des largesses défensives ont permis aux Grecs, guère dangereux jusque-là, de marquer coup sur coup par Tasos Bakasetas (56) et Fotis Ioannidis (61), leur attaquant le plus remuant. Côté positif, ce refus de la défaite symbolisé par cette frappe sourde de Youssouf Fofana (74), après l'ouverture du score dans un angle fermé par Kolo Muani (42)





