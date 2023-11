Match nul entre l'OM et le LOSC avec une confusion sur les propos de l'entraîneur

05/11/2023 15:07:00 OnzeMondial 1 min.

Hier soir, l’OM et le LOSC ont fait un triste match nul à l’occasion de la 11e journée de Ligue 1. À la mi-temps, Canal + a dévoilé des images des couloirs marseillais où les acteurs de la rencontre filaient dans les vestiaires. Le diffuseur du choc a attribué un coup de gueule à Paulo Fonseca, cependant ce n’était pas le technicien des Dogues. pouvait-on entendre . L’entourage de l’entraîneur du LOSC dément et affirme que ce n’était pas Paulo Fonseca qui avait pesté contre l’arbitrage dans cet extrait diffusé par Canal +. Cette erreur a été donc largement diffusée un peu partout dans la soirée. L’entourage de l’entraîneur lillois dément et affirme que ce n’était pas lui qui avait tenu les propos diffusés par Canal +.