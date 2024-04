Match crucial entre Colomiers et Agen dans la course à la qualification

C’est un match hautement important dans la course à la qualification qui va ouvrir le bal de cette soirée de vendredi. Entre Colomiers et Agen, ça n’est peut-être pas un derby : "Non, ici le derby c’est Montauban, corrige Florian Nicot. On n’en parle pas, on se concentre vraiment sur notre performance." Mais c’est bien "un match à 8 points", comme l’a mentionné le troisième ligne agenais Arnaud Duputs.

"J’ai vu qu’ils l’avaient annoncé, et c’est logique, poursuit l’entraîneur des trois-quarts columérins. Ils sont au même titre que nous dans la course à la phase finale. Eux aussi doivent gagner à l’extérieur, on sait ce que c’est. Ils vont venir pour gagner vendredi. Au match aller, ils nous avaient donné plus que du fil à retordre. On avait fait l’un de nos pires matchs de la saison, parce qu’ils en avaient fait un très bon." Un dernier match à Vannes plein d’enseignements À leur crédit, les Columérins peuvent s’appuyer sur une dernière sortie très encourageante à Vanne

