Masters WTA : Swiatek domine Gauff et se rapproche des demies

Le niveau de jeu a été irrégulier pendant le match. Le plus important était de savoir s'ajuster. Ca m'a pris du temps, notamment lorsque j'ai eu un break de retard dans le second setJe suis heureuse d'avoir pu résoudre les problèmes rencontrés lors de mes derniers matches. La clef a peut-être été la confiance, et de ne pas se concentrer sur le score mais sur le plan qui avait si bien fonctionné pendant le premier set.

Gauff, complètement hors du coup dans la première manche (11 fautes directes en 40 points disputés), a mieux résisté dans une seconde manche décousue, tout en continuant à donner beaucoup de points (5 double-fautes). L'Américaine de 19 ans, vainqueure de l'US Open en septembre, avait remporté son premier match de poule et peut encore espérer atteindre le tableau final (demies samedi, finale dimanche).

Dans la seconde rencontre du jour, la Tunisienne Ons Jabeur a dominé la Tchèque Marketa Vondrousova (6-4, 6-3), revanche de sa finale perdue à Wimbledon cette année. Jabeur compte une victoire et une défaite, comme Gauff, alors que Vondrousova a perdu ses deux matches. Le tableau du Masters est divisé en deux poules de quatre. Les deux premières de chaque groupe sont qualifiées pour les demi-finales qui démarreront samedi, avant la finale dimanche.

