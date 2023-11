Masters de Paris-Bercy. Djokovic, Tsitsipas… Le programme des 8es de finale du jeudi 2 novembre

Le duo est quasiment assuré d’être au Masters de Turin, tandis que la lutte pour la dernière place concernera notamment Hubert Hurkacz (n° 11) et Holger Rune (n° 6), qui seront également sur les courts ce jeudi.Botic van de Zandschulp (P-B) - Andrey Rublev (n° 5, RUS)Jannik Sinner (n° 4, ITA) ou Mackenzie McDonald (É-U) - Alex de Minaur (n° 13, AUS)Humbert – Zverev.

Dernier Français encore en lice, Ugo Humbert affronte Alexander Zverev ce mercredi 1er novembre au deuxième tour du Masters de Paris-Bercy. Un défi face au numéro 9 mondial. Horaire, chaîne TV… Voici tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre du Français face à l’Allemand.Le Masters 1000 de Paris-Bercy se poursuit ce mercredi 1er novembre. Une journée marquée par l’entrée en lice du numéro 1 mondial, Novak Djokovic.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OUESTFRANCE: Daniel Altmaier : suivez le match du Français au Masters de Paris-BercyClassé 36e mondial à l’ATP, le Français Arthur Fils (19 ans) débute le Masters Paris-Bercy contre l’Allemand Daniel Altmaier (54e), ce mardi 31 octobre. Le Français reste sur une finale lors de l’ATP d’Anvers et compte se faire la main sur un Masters 1000.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Le Français Arthur Fils éliminé au premier tour du Masters 1000 de Paris-BercyArthur Fils, le joueur français classé 36e mondial, a été battu par l'Allemand Daniel Altmaier, classé 54e, lors du premier tour du Masters 1000 de Paris-Bercy. Fils a exprimé sa fatigue et son manque de vivacité lors du match. Il n'a pas précisé s'il participerait au Masters Next Gen la semaine suivante. Malgré cela, Fils a réalisé de bonnes performances cette saison, remportant son premier titre à Lyon et atteignant la finale du tournoi d'Anvers.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Cerúndolo : suivez l’entrée en lice du Français au Masters de Paris-Bercy en liveUne semaine après sa victoire à Stockholm (ATP 250), le 79e mondial Gaël Monfils (37 ans), débute le Masters de Paris-Bercy contre l’Argentin Francisco Cerúndolo (21e), ce mardi 31 octobre. Le Français, éliminé en huitièmes de l’ATP 500 de Vienne, a l’occasion de se relancer.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

LE_FIGARO: Rolex Paris Masters : fiasco tricolore au premier tour et triste record à BercyAvec seulement un qualifié au 2e tour (Ugo Humbert), les Bleus réalisent leur pire performance depuis la création du tournoi.

La source: Le_Figaro | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Masters 1000 de Paris-Bercy : Ugo Humbert sauve les BleusRésumé des résultats de la journée du 31 octobre aux Masters 1000 de Paris-Bercy, avec la victoire d'Ugo Humbert et les éliminations de Frances Tiafoe et Ben Shelton.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

MIDILIBRE: Monfils s'incline face à Cerundolo au premier tour du Masters 1000 de Paris-BercyLe Français Gaël Monfils (79e joueur mondial) s'est battu mais a fini par s'incliner malgré une balle de match face à l'Argentin Francisco Cerundolo (21e) 4-6, 7-6 (7/2), 7-5, mardi au premier tour du Masters 1000 de Paris-Bercy.

La source: Midilibre | Lire la suite ⮕