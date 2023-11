Masters 1000 de Paris: dernier Français en lice, Humbert tombe à son tour

Beaucoup plus serein grâce à une première balle retrouvée et à une bonne longueur, il a remporté un jeu décisif maîtrisé 7-6 (7/3) pour s'offrir une troisième manche inespérée.

Le Français Ugo Humbert (26e joueur mondial), dernier Français encore en lice au Masters 1000 de Paris, a été éliminé au deuxième tour par l'Allemand Alexander Zverev (9e) 6-4, 6-7 (7/3), 7-6 (7-5) après un match fou et 3 h 29 minutes de jeu

Ugo Humbert (d), dernier français en lice, après sa défaite face à Alexander Zverev, au Masters 1000 de Paris, le 1er novembre 2023

LAVOIXDUNORD: Masters 1000 de Paris : dernier Français en lice, Ugo Humbert tombe à son tourDernier Français encore en lice au Masters 1000 de Paris, Ugo Humbert (26e joueur mondial), a été éliminé au deuxième tour par l’Allemand Alexander Zverev (9e) 6-4, 6-7 (7/3), 7-6 (7-5) après un match fou et 3 h 29 minutes de jeu.

Le Français a été éliminé ce mardi par l'Argentin Cerundolo malgré une balle de match.

Arthur Fils, le joueur français classé 36e mondial, a été battu par l'Allemand Daniel Altmaier, classé 54e, lors du premier tour du Masters 1000 de Paris-Bercy. Fils a exprimé sa fatigue et son manque de vivacité lors du match. Il n'a pas précisé s'il participerait au Masters Next Gen la semaine suivante. Malgré cela, Fils a réalisé de bonnes performances cette saison, remportant son premier titre à Lyon et atteignant la finale du tournoi d'Anvers.

Arthur Fils, ATP 1000, Rolex Paris Masters, Premier tour, Mardi 31 octobre 2023

