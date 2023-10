Masters 1000 de Paris-Bercy : Hugo Gaston vers l’Open d’Australie sans passer par Bercy

Ils bénéficiaient tous les deux d’une invitation pour disputer aujourd’hui les qualifications du Rolex Paris Masters à Bercy. Un seul pourra l’honorer. En écartant hier Arthur Cazaux en quart de finale du Challenger de Brest, Hugo Gaston a envoyé son compère stadiste vers la capitale. Une sacrée belle consolation après un duel qui a tourné court (6-2, 6-2).

Lien interne vers l'article n°11532901 Pour Hugo Gaston, c’est aussi le pragmatisme qui a prévalu au moment de tirer un trait sur les fastes de Bercy, où il avait atteint les quarts de finale en 2021, en sortant Carlos Alcaraz après s’être extirpé des qualifications. "Je savais que ce cas de figure pouvait se poser mais je considère que c’est un bon problème à gérer.

Lire la suite:

ladepechedumidi »

Masters 1000 de Paris-Bercy : Carlos Alcaraz annonce sa participation au tournoi parisienL’Espagnol, numéro 2 mondial, sera de la partie à Bercy histoire de préparer comme il faut les finales ATP Lire la suite ⮕

Carlos Alcaraz annonce sa participation au Masters 1000 Rolex Paris MastersUn temps incertain en raison en raison de douleurs au dos et au pied, Carlos Alcaraz a finalement décidé de s'arrêter à Paris pour jouer le Rolex Paris Masters. Lire la suite ⮕

Carlos Alcaraz participera au Rolex Paris Masters et au Masters de TurinL'Espagnol Carlos Alcaraz, n°2 mondial, touché au dos et à un pied, a annoncé mercredi sa participation au Rolex Paris Masters, qui débute lundi prochain, ainsi qu'au Masters de Turin à partir du 12 novembre. Lire la suite ⮕

Tennis. Carlos Alcaraz sera présent au Masters 1000 de Paris-BercyL’Espagnol, n°2 mondial, a annoncé sa participation au Masters Paris-Bercy puis aux finales ATP à Turin. Le jeune joueur souffrait du dos et du pied et se tenait à l’écart des courts depuis le début du mois. Lire la suite ⮕

Tennis: Carlos Alcaraz annonce sa participation au Rolex Paris MastersL'Espagnol Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial, a annoncé mercredi sa participation au tournoi Masters 1000 de Paris-Bercy (30 octobre-5 novembre). Lire la suite ⮕

Ces New Balance signées Miu Miu sont de véritables pantoufles (à près de 1000 euros)New Balance et Miu Miu ont dévoilé leur nouvelle paire collaborative : des baskets chaudes et confortables, idéales pour l'hiver... Lire la suite ⮕