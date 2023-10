« Massacre de masse », appel à une « pause humanitaire »… La communauté internationale réagit à l’intensification des frappes sur Gaza

L’armée israélienne menait ce vendredi 27 octobre au soir des bombardements d’une intensité « sans précédent » depuis le début de la guerre, sur le nord de la bande de Gaza, notamment à Gaza-ville, selon des images de l’AFP et le Hamas.

Un massacre de masse est en cours à Gaza. Et les puissances refusent d'imposer le cessez-le-feu.

Réunis en sommet, les 27 débattent d'un appel à une 'pause humanitaire' à GazaLes dirigeants européens vont débattre jeudi d'un appel à une Lire la suite ⮕

Emmanuel Macron annonce vouloir faire 'évacuer dans les meilleurs délais' les Français à GazaLe chef de l'État a rappelé que 170 citoyens français se trouvent actuellement toujours dans la bande de Gaza, visée par des frappes israéliennes. Il a précisé que leur évacuation pourrait être effectuée avec la Palestine et l'Égypte. Lire la suite ⮕

Gaza: Emmanuel Macron veut évacuer les ressortissants français 'dans les meilleurs délais'Près de trois semaines après les attaques du Hamas en Israël qui ont fait plus de 1.400 morts, l'État hébreu continue sa riposte aérienne et indique avoir mené une nouvelle incursion au sol dans la bande de Gaza. Catherine Colonna évoque des 'preuves de vie' concernant les 9 Français disparus.... Lire la suite ⮕