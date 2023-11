Masque Fang vendu 4 millions d'euros aux enchères à Montpellier : le Gabon porte plainte et demande sa restitu

domain,p="javascript:var d="+n+".open();d.domain='"+h.domain+"';",f=p+"void(0);"}try{var r=f.contentWindow;r.write(b());r.close()}catch(t){f=p+'d.write("'+b().replace(/"/g,String.fromCharCode(92)+'"')+'");d.close();'}a.P(2)};a.l&&setTimeout(q,0)})()}();c.lv="1";return c}var o="lightningjs",k=window=g(o);k.require=g;k.modules=c}({}); window.usabilla_live=lightningjs.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

20MINUTESPARIS: Demande de sursis à statuer pour une action en justice concernant la vente d'un masque FangDes avocats des autorités gabonaises ont demandé un sursis à statuer à l’ouverture d’une action en justice intentée à Alès (Gard) par un couple, ancien propriétaire d’un masque Fang. Ce masque avait été cédé en 2021 pour 150 euros à un brocanteur, lequel l’avait revendu 4,2 millions d’euros lors d’une vente aux enchères. Le couple d’octogénaires d’Eure-et-Loir a saisi la justice pour faire annuler la vente au brocanteur. Ce masque en bois sculpté avait appartenu à un aïeul, ancien gouverneur colonial en Afrique, dont ils ignoraient alors la valeur, selon leur avocat.Ce n’est que six mois plus tard que le couple avait découvert, en lisant leur journal, que ce « rarissime masque du XIXe siècle, apanage d’une société secrète du peuple Fang au Gabon », allait être vendu aux enchères à Montpellier. Et découvert à cette occasion sa vraie valeur. Son esthétique, alors qu’il n’en reste dans le monde qu’une dizaine d’exemplaires, a notamment inspiré les peintres Modigliani ou Picasso.Le Gabon demande l’annulation successive des ventesLe catalogue de la salle de ventes de Montpellier précisait qu’il avait été « collecté vers 1917, dans des circonstances inconnues, par le gouverneur colonial français René-Victor Edward Maurice Fournier (1873-1931), probablement lors d’une tournée au Gabon »

La source: 20minutesparis | Lire la suite ⮕

EUROPE1: Des avocats gabonais demandent un sursis à statuer dans l'affaire du masque FangDes avocats des autorités gabonaises ont demandé un sursis à statuer à l'ouverture d'une action en justice intentée à Alès (Gard) par un couple qui avait cédé pour 150 euros un masque Fang, ensuite revendu 4,2 millions d'euros.

La source: Europe1 | Lire la suite ⮕

SUDOUEST: Masque africain acheté 150 euros puis revendu 4,2 millions : le Gabon veut le récupérerLa faramineuse plus value née de l’achat puis la revente d’un rarissime masque du Gabon était ce mardi devant le tribunal judiciaire d’Alès. Mais l’État gabonais s’est également invité au procès

La source: sudouest | Lire la suite ⮕

MIDILIBRE: Vente record contestée d'un masque africain à Montpellier : la République Gabonaise dépose plainte et demandeLe tribunal judiciaire d'Alès, saisi du conflit né entre les propriétaires initiaux de ce masque Fang, vendu 150 € à un brocanteur du Vigan, et adjugé 4,2 M€ à l'Hôtel des ventes de Montpellier le 26 mars 2022 rendra sa décision sur le fond le 19 décembre 2023.

La source: Midilibre | Lire la suite ⮕

RFI: Le Gabon demande la restitution d'un masque Fang au cœur d'une bataille judiciaire en FranceUne bataille judiciaire est en cours, dans le Sud de la France, autour d'un masque rarissime du XIXe siècle ramené par un ancien gouverneur colonial français, probablement lors d'une tournée au Gabon. Le masque, acheté 150 euros par un brocanteur, a été revendu aux enchères pour plus de 4 millions l'an dernier.

La source: RFI | Lire la suite ⮕

LACROIX: Un masque africain acheté 150 euros et revendu 4,2 millions au cœur d’un procèsL’avocat du couple d’octogénaires qui a cédé pour un prix dérisoire ce masque africain à un brocanteur a réclamé l’annulation de la vente devant le tribunal judiciaire d’Alès le 30 octobre, alors que l’État du Gabon souhaite la restitution de l’objet. Le jugement sera rendu le 19 décembre.

La source: LaCroix | Lire la suite ⮕