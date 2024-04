Mary Katrantzou nommée directrice créative de la maroquinerie et des accessoires chez Bulgari

Mary Katrantzou vient d'être nommée directrice créative de la maroquinerie et des accessoires chez Bulgari, un poste nouvellement créé. D'origine grecque et basée à Londres, Mary Katrantzou s'est fait un nom dès sa sortie d'école (la Central Saint Martins) à la fin des années 1980 en se spécialisant dans l'impression numérique, une technologie encore balbutiante à l'époque. La créatrice a toujours été fascinée par les bijoux. Commercialisée par le grand magasin londonien Browns, sa collection de fin d'études mettait en scène des images hyperréalistes de colliers en trompe-l'œil. Une nouvelle ère chez Bulgari : Mary Katrantzou à la tête de la maroquinerie et des accessoires Les robes de la créatrice ont souvent été comparées à des œufs de Fabergé, en raison de leur forme et de leurs motifs

