Mary Katrantzou nommée directrice artistique de la collection maroquinerie et accessoires de Bulgari

Mary Katrantzou et Bulgari. Voilà deux noms qui font la paire puisque la créatrice de mode grecque et la maison de bijoux de luxe ont collaboré à plusieurs reprises depuis 2019. La première apportant une envergure mode plus importante aux créations joaillières de la Maison romaine. Cette relation créative prend aujourd'hui une toute nouvelle dimension puisque Bulgari annonce la nomination de Mary Katrantzou en qualité de directrice artistique de sa collection maroquinerie et accessoires.

Lire aussi Connaissez-vous l'histoire de la robe Vénus de Christian Dior ? Bvlgari confie sa maroquinerie et ses accessoires à Mary Katrantzou Jusqu'alors, ce rôle n'existait pas au sein de la Maison Bulgari mais c'est à Mary Katrantzou que la marque a pensé en premier pour endosser ce poste tout neuf et à haute responsabilité. Elle accède ainsi à la tête de la collection de deux lignes capitales chez le joaillier romain : la maroquinerie et les accessoire

Mary Katrantzou est la première directrice créative maroquinerie et accessoires de BulgariBulgari vient de créer un tout nouveau poste, celui de directrice créative maroquinerie et accessoires. Mary Katrantzou, créatrice-virtuose du trompe-l'œil, vient d'être nommée.

Mary Katrantzou nommée directrice créative de la maroquinerie et des accessoires chez BulgariMary Katrantzou vient d'être nommée directrice créative de la maroquinerie et des accessoires chez Bulgari, un poste nouvellement créé. D'origine grecque et basée à Londres, Mary Katrantzou s'est fait un nom dès sa sortie d'école (la Central Saint Martins) à la fin des années 1980 en se spécialisant dans l'impression numérique, une technologie encore balbutiante à l'époque. La créatrice a toujours été fascinée par les bijoux. Commercialisée par le grand magasin londonien Browns, sa collection de fin d'études mettait en scène des images hyperréalistes de colliers en trompe-l'œil. Une nouvelle ère chez Bulgari : Mary Katrantzou à la tête de la maroquinerie et des accessoires Les robes de la créatrice ont souvent été comparées à des œufs de Fabergé, en raison de leur forme et de leurs motifs

