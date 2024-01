Son parcours ressemble à celui d'une Kate Middleton... Une discrète roturière devenue au fil des années le plus bel atout de la couronne. Une princesse exemplaire, sans fausse note, sans faux pas. Le 14 janvier prochain, Mary de Danemark deviendra reine consort. Ainsi sa belle-mère Margrethe II l'a décidé. A 83 ans, dont 52 ans de règne, cette dernière a annoncé sa décision d'abdiquer lors de son discours du nouvel an pour laisser son trône à son fils aîné, le prince Frederik.

Un destin extraordinaire pour cette jeune femme née à Hobart en Tasmanie en 1972, île située au sud de l'Australie, d'un père écossais, John Dalgleish Donaldson, professeur de mathématiques appliquées, et d'une mère britannique, Henrietta Clark Donaldson, assistante du vice-chancelier de l'université de Tasmanie, décédée brutalement en 1997 'de complications suite à une opération du cœur' comme nous le révèle la reporter royal australienne Natalie Oliveri. Mary Donaldson est la plus jeune de sa fratri





GALAfr » / 🏆 46. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Mary Donaldson, future reine du Danemark, et première Australienne à monter sur un trône d'EuropeL'épouse du prince Frederik sera couronnée reine consort, le dimanche 14 janvier. L'occasion de revenir sur le parcours de cette princesse modèle, souvent comparée à Kate Middleton – mais également sur les tempêtes médiatiques qu'elle a maintes fois affrontées.

La source: Madamefigaro - 🏆 9. / 83 Lire la suite »

bAdultère et amour interdit : chaos sentimental au sein de la famille royale du DanemarkLe magazine espagnol Lecturas révélait, le 7 novembre 2023, que le prince héritier, Frederik, aurait eu une liaison avec l’actrice mexicaine Genoveva Casanova. Depuis, l’ex-reine Margrethe II a abdiqué - une décision qui pourrait viser à sauver le mariage de son fils, affirme le spécialiste de la royauté Phil Dampier.

La source: Madamefigaro - 🏆 9. / 83 Lire la suite »

Camille Cottin devient ambassadrice de Tiffany & Co.Camille Cottin, actrice française, devient ambassadrice de la maison de joaillerie Tiffany & Co. Elle parle de son rôle dans les films Stillwater et House of Gucci, ainsi que de son style effortless.

La source: Vogue.fr - 🏆 77. / 51 Lire la suite »

Journal économique et financierEn août dernier, les Pays-Bas et le Danemark avaient officialisé la livraison de 61 de ces avions de combat, de fabrication américaine, au total. Le Premier ministre néerlandais n'a toutefois pas précisé la date de la livraison de ce premier lot.

La source: LaTribune - 🏆 11. / 81 Lire la suite »

Évaluation des appareils à croque-monsieurNous avons examiné le design, la praticité et la qualité matérielle des appareils à croque-monsieur. Nous avons également évalué leur efficacité, leur facilité d'ouverture et de fermeture à une main, ainsi que leur facilité de nettoyage.

La source: 20Minutes - 🏆 6. / 93 Lire la suite »

Gustave Eiffel : l'homme derrière la Tour EiffelDécouvrez l'histoire méconnue de Gustave Eiffel, l'entrepreneur de génie qui a laissé son empreinte sur la Tour Eiffel et la statue de la Liberté, ainsi que sur plus de 500 constructions à travers le monde.

La source: RTLFrance - 🏆 82. / 51 Lire la suite »