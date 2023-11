Martine Le Corre : 50 ans de combat pour la dignité

Militante du mouvement ATD Quart Monde depuis 50 ans, Martine Le Corre revient sur son parcours marqué par la honte d'appartenir à une famille qui ne rentrait pas dans les cases. Excellente élève en primaire, l'école a pourtant été pour elle un lieu de grande souffrance et d'humiliation permanente.

Infatigable militante au sein du mouvement ATD Quart-Monde, qu'elle a rejoint à dix-neuf ans, Martine Le Corre s'est battue toute sa vie aux côtés des siens, le"peuple des pauvres", pour leur permettre de sortir de l'enfermement dans lequel la misère les plonge et mener ensemble le combat pour la dignité





