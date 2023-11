Martin Johnson : 'La France aurait rêvé d’aller en finale avec un jeu aussi simple et pragmatique'

Rose champion du monde en 2003 Martin Johnson revient avec fierté sur le parcours anglais, préférant souligner la force collective retrouvée des hommes de Steve Borthwick plutôt que le jeu peu emballant qu’ils ont proposé.Martin Johnson : Je crois que le premier match contre l’Argentine a été déterminant dans les résultats de l’équipe dans ce Mondial.

M.J. : Évidemment que bien peu de monde imaginait que l’Angleterre pourrait aller jusqu’en demi-finale et terminerait troisième de cette Coupe du monde. Mais c’est aussi pour cela que les matches doivent se jouer. On ne peut jamais présumer de ce qui va se passer. L’équipe s’est dressée devant l’Afrique du Sud, qu’on disait ultra favorite, elle a bien failli le faire et n’a perdu que par la plus petite des marges.

M.J. : Peut-être pour certains oui, mais je ne crois pas qu’il faille attendre d’être critiqué pour montrer de l’orgueil et de la fierté de jouer pour son équipe nationale. Ce qui compte vraiment, c’est la capacité qu’a eu cette équipe à bien jouer durant cette Coupe du monde. headtopics.com

La joie des Anglais après un essai de Theo Dan lors du match pour la 3e place de la Coupe du monde de rugby 2023 entre l'Argentine et l'AngleterreM.J. : Je crois que la France aurait rêvé d’aller en finale avec un jeu aussi simple et pragmatique ! Toutes les équipes veulent produire un très beau rugby mais cela n’est pas toujours possible.

