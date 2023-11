Martillac : à la Tonnellerie bordelaise tout juste reprise, quel est donc le secret d’une si belle barrique ?Anciens employés de l’entreprise basée à Martillac, Cyril Morosi et Gaëtan Martos sont les nouveaux gérants de la Tonnellerie bordelaise.Après vingt ans d’activité à Martillac, la Tonnellerie bordelaise vient d’être reprise par deux anciens employés.

Enfin, bienvenue, de nouveau. Après vingt ans d’activité à Martillac, l’entreprise vient tout juste d’être reprise. Mais ici on l’assure, la tradition sera conservée. « La barrique bordelaise, c’est vraiment notre spécialité », défendent...ls en sont fiers de leurs barriques. De leurs « belles bordelaises », comme il faut les appeler dans le milieu.

Enfin, bienvenue, de nouveau. Après vingt ans d’activité à Martillac, l’entreprise vient tout juste d’être reprise. Mais ici on l’assure, la tradition sera conservée. « La barrique bordelaise, c’est vraiment notre spécialité », défendent Cyril Morosi et Gaëtan Martos, dans la salle de repos de l’entreprise, où de larges fenêtres donnent à voir sur les ateliers. « Les clients viennent chercher notre qualité. headtopics.com

Pourtant, comme les abonnements, ils permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s'engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète.

Attentat de Notre-Dame à Nice: l'émotion, trois après aprèsVIDÉO - Trois ans jour pour jour après l'attentat qui avait fait trois victimes, un hommage a été rendu à la basilique de Nice. Un dépôt de gerbe et une messe avec les familles ont notamment été organisés. Lire la suite ⮕

La dermopigmentation : une solution pour les femmes après un cancer du seinAprès un cancer du sein, de nombreuses femmes ont du mal à accepter les changements sur leur corps. La dermopigmentation offre une solution en recréant l'aspect du sein grâce à des tatouages d'aréoles et de tétons en 3D. Lire la suite ⮕

Déception pour le XV de France Féminin après sa défaite contre l'AustralieUne semaine après avoir battu la Nouvelle-Zélande, le XV de France Féminin a perdu contre l'Australie. La prestation des Bleues a été décevante et le staff est mécontent. Les joueuses n'ont pas su contrer l'adversaire et ont manqué d'efficacité dans les zones de ruck. Cette défaite est une déception car l'équipe savait à quoi s'attendre mais n'a pas su réagir. Lire la suite ⮕

Les habitants d'Acapulco se mobilisent pour nettoyer après le passage de l'ouragan OtisFace à l'absence d'aide officielle, les habitants d'Acapulco se mobilisent pour nettoyer les dégâts causés par l'ouragan Otis qui a dévasté la région. Malgré les difficultés, ils luttent pour reconstruire leur maison et retrouver une vie normale. Lire la suite ⮕

Les habitants d'Acapulco se mobilisent pour nettoyer après le passage de l'ouragan OtisFace à l'absence d'aide officielle, les habitants d'Acapulco se sont organisés pour nettoyer les dégâts causés par l'ouragan Otis. Malgré les difficultés, ils luttent pour reconstruire leur maison et retrouver une vie normale. Lire la suite ⮕

Les habitants d'Acapulco se mobilisent pour nettoyer après le passage de l'ouragan OtisFace à l'absence d'aide officielle, une quinquagénaire encourage ses voisins à nettoyer eux-mêmes leur maison et à ramasser les décombres laissés par l'ouragan Otis qui a dévasté Acapulco. Les habitants de Puerto Marqués sont privés d'électricité, de communications et manquent d'eau et de vivres. Lire la suite ⮕