Marseille: un logement contre du bénévolat pour les étudiants précaires

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald DarmaninFootball: le collectif Rouge direct affirme qu'il est "urgent" de commencer à sanctionner l'homophobie dans les stades

BFMTV: Météo Bouches-du-Rhône: journée ensoleillée avec des nuagesVIDÉO - Découvrez en images les prévisions météo complètes du mercredi 1er novembre 2023 pour Marseille sur la chaîne BFM Marseille Provence.

RMCSPORT: OL : 'J'ai cru que j'allais mourir', un supporter lyonnais témoigne dans l'AfterVIDEO - Présent dans l'un des bus attaqués par des hooligans dans Marseille, Clément témoigne dans l'After Foot sur RMC. Il raconte le trajet chaotique dans les rues de Marseille.

LAMARSWEB: Crise du logement à Marseille : la réticence des mairies de secteur pointée du doigtFace au manque de constructions, le logement devient l’un des sujets les plus préoccupants dans la région. Baisse du nombre de permis de construire, hausse des prix des chantiers et des taux d’emprunts... Et en conséquence, une crise du logement qui s’aggrave.

LAMARSWEB: Un club pour les minots du 3e arrondissement de MarseilleUn an après sa création, le nouveau club de football de la Belle de Mai-Joliette entraîne de plus en plus d’enfants, sans pouvoir pleinement se développer, faute de moyens et notamment, d’un stade adéquat.

BFMTV: Marseille: Monique, fleuriste depuis 43 ans, prête pour la ToussaintVIDÉO - Les chrysanthèmes sont les stars de la Toussaint. Dans le 12e arrondissement de Marseille, Monique, une fleuriste depuis 43 ans, se tient prête à accueillir les clients nombreux en cette période.

BFMTV: Marseille: les travaux du tram Nord inquiètent les riverainsVIDÉO - Les travaux d'extension du tramway vers le Nord de Marseille continuent. Mais ces derniers inquiètent les riverains: des fissures sont apparues dans plusieurs bâtiments. Certains attribuent ces dégâts aux travaux.

