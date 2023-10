Marseille: le cirque Benzini et ses animaux installés à Bonneveine, malgré le refus de la mairie

Kimbo le cheval, mais aussi deux lamas, un dromadaire, des poneys, des chiens... Ces animaux se partagent tous l’affiche du cirque Benzini. Et c’est justement cette présence qui dérange la mairie de Marseille. "Ce sont des animaux domestiques, il n'y a aucun animal sauvage ici", se justifie Michael Renold, directeur du cirque Benzini au micro de BFM Marseille Provence.

) Ils ont eu des rappels par la loi, mais ne les respectent pas", dénonce le directeur du cirque Benzini sur notre antenne. "On va au-delà de ce que la loi prévoit" La ville de Marseille assume de son côté de faire plus que ce que la réglementation prévoit en ce moment dans l'Hexagone. Elle ne tolère aucun spectacle avec une bête vivante.

Université d'Aix-Marseille: les étudiants et les personnels évacués après une alerte à la bombeL'alerte à la bombe a été donnée vers 9h30 ce jeudi 26 octobre. Elle concerne le site Robert-Schuman. Lire la suite ⮕

Les Alpes françaises dans les starting-blocks pour accueillir les Jeux olympiques 2030Les Régions Sud et Auvergne-Rhône Alpes vont défendre la candidature commune des Alpes françaises pour l’accueil des Jeux olympiques en 2030. Lire la suite ⮕

Astérix est dans les bacs, les libraires de Montpellier sont dans les starting-blocks'L'iris blanc', dernier épisode du héros gaulois, est disponible et en bonne place chez Sauramps comme à la Fnac... Lire la suite ⮕

Istres : des activités pour renforcer les liens entre les parents et les enfantsPour cette première édition de la semaine de la parentalité, les trois centres sociaux de la ville ont travaillé main dans la main pour proposer de nombreuses activités. Lire la suite ⮕

Après les émeutes, les tensions demeurent entre la police et les jeunesSi une majorité de Français conservent une image positive des forces de l’ordre, les relations sont néanmoins de plus en plus difficiles auprès des jeunes et dans certains quartiers. Lire la suite ⮕

Actions, obligations : les gagnants et les perdants de la pause sur les taux de la BCERetrouvez toute l'actualité économique et boursière, des conseils pour placer votre argent, des dossiers emploi et la côte immobilière sur Capital Lire la suite ⮕