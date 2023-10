Marseille : le camp de Roms une nouvelle fois chassé par les travaux

De beaux accords de violons tziganes résonnent dans la grande cour de terre. 'Encore !', réclament les gamins, captivés, que sitôt reprend le bruit assourdissant d’une foreuse sur le terrain voisin. Depuis des mois, les travaux d’Euroméditerranée planent sur le quotidien des près de 200 Roms qui vivent à proximité.

'Je ne comprends pas, on nous avait dit qu’on ne devrait pas partir avant 2024 et la fin de la trêve, le temps de trouver ailleurs. Pourquoi on ne nous a pas prévenus avant ? Les enfants ont repris l’école depuis deux mois, beaucoup de gens ont commencé des contrats dans le coin', s’interroge le père de famille, en décortiquant nerveusement des graines de tournesol qu’il fait rouler entre ses doigts.

