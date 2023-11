Marseille: deux collectifs appellent à une manifestation en pyjama jeudi soir contre la fermeture du métro à 21h30

L'ambassadeur israélien à l'ONU arbore une étoile jaune pour dénoncer "le silence" de l'institution après les attaques du HamasFamilles d'otages israéliens à Paris: "Je n'ai plus de larmes dans mon corps", déclare Sela Ayelet, dont 7 membres de sa famille sont portés disparusEtoiles de David taguées: "J'ai demandé à tous les préfets de la République de mobiliser la police technique et scientifique pour retrouver les auteurs de ces menaces absolument ignobles", indique Gérald DarmaninFootball: le collectif Rouge direct affirme qu'il est "urgent" de commencer à sanctionner l'homophobie dans les stades

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BFMTV: Le Sénat lance une commission d'enquête sur le narcotrafic, une 'belle première victoire' à MarseilleLe Sénat a lancé ce mardi une commission afin de s'interroger sur les mesures à prendre pour remédier au problème du narcotrafic dans la cité phocéenne et l'ensemble du pays.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

BFMTV: Tiktok teste une IA pour identifier et vendre les objets d'une vidéoLa fonction permettrait aux utilisateurs d'acheter des objets similaires à ce qu'ils ont vu en vidéo, même dans le cas de contenus n'ayant rien à voir avec le shopping.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

OUESTFRANCE: Sur une route de l’Eure, une cycliste décède après une collision avec un tracteurUne cycliste sexagénaire a trouvé la mort à la suite d’une collision avec un tracteur, dans la matinée de ce mardi 31 octobre 2023, à Épaignes, dans l’Eure, près de Pont-Audemer.

La source: OuestFrance | Lire la suite ⮕

BFMTV: Marseille: une application pour savoir où balader son chienVIDÉO - À Marseille, il peut être parfois difficile de balader son chien, notamment si on veut le laisser gambader sans laisse. Une application permet d'y voir plus clair, avec notamment les bons plans des utilisateurs.

La source: BFMTV | Lire la suite ⮕

LAPROVENCE: Marseille : plongée au coeur d'une permanence juridique où des Marseillais désemparés font valoir leurs droitsAu centre social du cours Julien (6e), un avocat, une travailleuse sociale et une médiatrice de l’association de soutien à la médiation et aux antennes juridiques répondent gratuitement aux questions.

La source: laprovence | Lire la suite ⮕

ONZEMONDIAL: – OL : Aulas réclame une sanction grave, match perdu pour Marseille ?Jean-Michel Aulas, ce mardi soir, s'est confié dans les colonnes de l'Equipe au sujet des incidents entre l'OM et l'OL. Avec un discours fort.

La source: OnzeMondial | Lire la suite ⮕