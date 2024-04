Marion Maréchal a-t-elle un problème avec Éric Zemmour ?

Candidate Reconquête ! aux élections européennes , Marion Maréchal a-t-elle un problème avec le chef du parti, Éric Zemmour ? C'est ce que veulent savoir Gilles et Jean, qui profitent de l'invitation de Marion Maréchal dans Les auditeurs ont la parole , sur RTL , pour lui poser directement la question ce mardi 2 avril. 'Ne serait-il pas temps de rompre avec Éric Zemmour ?', demande Jean, tandis que le second auditeur interroge la position prorusse de l'ancien journaliste.

' Qu'est-ce que vous faites encore avec Éric Zemmour ? ', résume-t-il. 'J'ai rejoint Éric Zemmour, car je partage le combat civilisationnel sur lequel il nous alerte depuis plusieurs années', assure Marion Maréchal qui estime ' être dans le parti' qui lui 'correspond le mieux' . Plusieurs médias, dont RTL, ont pourtant révélé quelques tensions internes entre les deux figures majeures de Reconquête ! 'Ce ne sont pas des tensions, mais des débats', affirme Marion Marécha

