Marine Le Pen détaille ses propositions en matière de démocratie directe en Suisse

Emmanuel Macron a débuté sa visite d'État en Suisse ce 14 novembre. L'une de ses principales opposantes, Marine Le Pen, en a profité pour détailler dans les colonnes du tabloïd suisse Blick ses propositions en matière de « démocratie directe », pour laquelle la Suisse est réputée. Mais elle a prévenu qu'elle n'envisage pas d'« importer système de votations ». « Votre tradition est si avancée qu’on ne peut pas s’en inspirer telle quelle », a-t-elle justifié.

« La démocratie directe que je défends pour la France, mesurée et adaptée à nos traditions, aura pour but d’éviter la désagrégation, de redonner du sens, de permettre aux Français de se réapproprier la nation et la seule communauté qui vaille : la communauté nationale », a exposé la triple candidate du Rassemblement national (RN) à l'élection présidentielle, réaffirmant ainsi une terminologie chère à l'extrême droite.Primauté de la ConstitutionPour cela, elle a considéré qu'il faut d'abord garantir « la loi suprême du peuple » et ainsi « restaurer par référendum la primauté de la Constitution »

:

