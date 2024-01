Marine Johannès : Céline Dumerc s'exprime sur la controverse

GM de l'équipe de France féminine, Céline Dumerc a de nouveau été interrogé sur le sujet Marine Johannès, privée du championnat d'Europe 2023 par sa volonté d'aller en WNBA."Il n'y a jamais eu de non-dits ou de malaise entre nous", a assuré la vice-championne olympique 2012.Cela a été l’un des évènements de l’année 2023 du basket français : le feuilleton Marine Johannès, écartelée entre ses désirs de WNBA et d’équipe de France, impossibles à cumuler selon la fédération française.

Au final, la Lyonnaise a choisi New York et a enrichi son palmarès avecUne absence qui a créé un malaise au mieux, une controverse au pire, même si la fédération a constamment regretté que l’on parle plus du cas Johannès, l’une des joueuses les plus reconnues du grand public, plutôt que de l’équipe de France dans sa globalité., avait notamment lâché le capitaine de la sélection masculine, Nicolas Batu





