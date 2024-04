Marie-José Pérec sera consultante pour le journal pendant les Jeux de Paris

Marie-José Pérec était présente ce mercredi 3 avril dans les locaux du Parisien-Aujourd'hui en France, aux côtés notamment de Sophie Gourmelen, directrice générale du Parisien. Elle sera consultante du journal pendant les Jeux de Paris cet été. LP/Fred DugitL’annonce a été faite ce mercredi à l’occasion d’une conférence de presse menée par la direction du journal.

« On a besoin de cette ferveur des Jeux pour que les gens soient plus heureux », a expliqué la médaillée d’or sur 400 m à Barcelone en 1992, qui avait réalisé le doublé 200 m-400 m à Atlanta quatre ans plus tard. Elle est fréquemment citée pour être le dernier relayeur de la flamme olympique. « Cela représenterait une 4e médaille d’or », voire l’équivalent de deux, a-t-elle glissé. « Si on me demandait de rendre mes médailles pour allumer la vasque, je le ferais », a-t-elle ajouté

