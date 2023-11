Maria : modèle prisé des ateliers parisiens, artiste reconnue

Avant de devenir artiste, Maria était un modèle prisé des ateliers parisiens pendant dix ans. Le musée d'Arts de Nantes expose les trésors qu'elle a réunis, dont une majestueuse œuvre.

:

OUESTFRANCE: Les trois vies de Suzanne Valadon au musée d’Arts de NantesTrapéziste, puis modèle pour Renoir ou Toulouse-Lautrec, Suzanne Valadon est avant tout une artiste d’exception. Le musée d’Arts de Nantes la met en lumière jusqu’au 11 février 2024.

La source: OuestFrance | Lire la suite »

OUESTFRANCE: Le nu autocensuré de l’expo Suzanne Valadon au musée d’Arts de NantesEn 1909, Suzanne Valadon se représente avec son amant et futur mari André Utter, de vingt ans son cadet, en Adam et Ève. Une femme osant se peindre avec un homme totalement nu : du jamais vu pour l’époque.

La source: OuestFrance | Lire la suite »

LEQUİPE: Nantes, la meilleure équipe avant l'heure de jeu, la pire aprèsLe FC Nantes est la meilleure équipe de Ligue 1 jusqu'à la 60e minute, la pire ensuite. Explications avant la réception de Reims (ce dimanche, 15 heures).

La source: lequipe | Lire la suite »

LEQUİPE: Levallois Paris-Saint Cloud prend la tête de la Ligue A féminine, Nantes se relanceGrâce à sa victoire contre France Avenir (3-0) samedi lors de la 6e journée de Ligue A féminine, Levallois Paris-Saint Cloud a pris la tête du Championnat. De son côté, Nantes a durement bataillé pour venir à bout de Cannes (3-2).

La source: lequipe | Lire la suite »

LEQUİPE: Chaumont, Tourcoing et Nantes-Rezé toujours invaincus en Marmara SpikeLigueChaumont, Tourcoing et Nantes-Rezé, respectivement vainqueurs de Poitiers, du Plessis-Robinson et de Saint-Nazaire, ont enchaîné un troisième succès en autant de matches en Marmara SpikeLigue.

La source: lequipe | Lire la suite »

OUESTFRANCE: Entraîneur du Stade de Reims, adversaire du FC Nantes, Will Still est le technicien qui monteFOOTBALL. Ligue 1 (11e journée) : FC Nantes – Stade de Reims, à 15h. Nommé il y a un an à la tête du Stade de Reims (5e), pour maintenir le club, le jeune entraîneur wallon, véritable attraction, réussit des prouesses. Focus.

La source: OuestFrance | Lire la suite »