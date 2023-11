Margot Robbie : ses looks Barbie dans le film événement

Suite au succès retentissant de Barbie, la première adaptation cinématographique réservée à la poupée la plus célèbre au monde, le nom de Margot Robbie est sur toutes les lèvres. Très attendu, le film événement a généré plus d'un milliard de dollars de revenus, se hissant à la première place des plus grandes réussites de Warner Bros. Et si Margot Robbie s'est révélée parfaite pour le rôle, c'est en partie grâce à des looks savamment composés par son styliste, Andrew Mukamal.

En effet, depuis l'annonce du film de Greta Gerwig, l'actrice australienne a multiplié les apparitions toute de rose vêtue. Déjà dans la bande-annonce, elle nous offrait un véritable moment mode, se dévoilant dans un total look Chanel rétro qui rappellerait presque les robes portées par Brigitte Bardot dans les années 60. Revue en images de ses plus belles tenues. Le Barbiecore n'a pas dit son dernier mot cet automne-hiver Les fans de la célèbre poupée vont être ravis ! Ce 18 novembre, Margot Robbie a ravivé l'esprit de Barbie dans un ensemble pyjama rose poudré bordé de plumes Sleepe





VogueFrance » / 🏆 3. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Film Barbie : Margot Robbie enchaîne les looks barbiecore vraiment portés par la poupée - MadmoizelleAvec l'aide de son nouveau styliste Andrew Mukamal, Margot Robbie multiplie les looks barbiecore pour le marathon promo du film de Greta Gerwig. L'actrice australienne reproduit même des tenues portées par la véritable Barbie pour le plus grand bonheur des fans de mode qui ont souvent commencé à s'y intéresser sur leur poupée.

La source: Madmoizelle - 🏆 25. / 55,44 Lire la suite »

Les looks Barbie les plus fun de Margot RobbieTour d'horizon des looks qui prouvent que Margot Robbie est parfaite pour incarner Barbie à l'écran.

La source: VogueFrance - 🏆 3. / 98 Lire la suite »

Le styliste de Margot Robbie dévoile des looks inédits pour la tournée de BarbieAlors que le film Barbie sort enfin en salles, le styliste de Margot Robbie a dévoilé des looks inédits.

La source: VanityFairFR - 🏆 52. / 23,4375 Lire la suite »

'Barbie', le film: Margot Robbie devient la célèbre poupée dans un premier teaser délirantCe projet au scénario bien gardé promet d'apporter son lot d'humour avec ce premier aperçu, inspiré d'un classique de Stanley Kubrick.

La source: BFMTV - 🏆 14. / 75,4 Lire la suite »

Barbie : Margot Robbie voit la vie en plastique et ça a l'air fantastique !L'été prochain, on va voir la vie en rose avec Barbie. La première bande-annonce vient de sortir. Moi je veux faire raiponce le film

La source: JournalDuGeek - 🏆 13. / 77 Lire la suite »

Margot Robbie dévoile sa plastique de rêve dans le nouveau trailer du film « Barbie »La toute première bande annonce du film « Barbie », réalisé par Greta Gerwig avec Margot Robbie et Rayan Gosling a enfin été dévoilée. Sur les réseaux sociaux, les images de l’actrice portant le maillot de bain emblématique de la poupée Barbie ont ...

La source: grazia_fr - 🏆 48. / 26,25 Lire la suite »