Margot Bancilhon et JoeyStarr dans la nouvelle série d'Arte

Margot Bancilhon et JoeyStarr, ici dans « Machine », la nouvelle série d’Arte. SÉRIE TÉLÉ - Uma Thurman tient sa successeure. Et elle est française. Son nom ? Margot Bancilhon. Ce jeudi 4 avril, l’actrice française de 31 ans récemment aperçueest une création détonante en six épisodes à retrouver sur Arte.tv, avant sa diffusion à l’antenne les jeudis 11 et 18 avril. Son histoire, c’est celle d’une jeune femme au passé très mystérieux.

De retour dans sa petite ville de l’est de la France après une longue absence, l’ancienne militaire aux imposantes dreadlocks se reconvertit en technicienne d’usine. Sans le sou et pas franchement aimable, elle se lie d’amitié avec un de ses collègues, un ex-toxicomane marxiste joué par JoeyStarr

