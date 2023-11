Marco Bellocchio : 'Seuls le dialogue, la compréhension, la tolérance peuvent donner un petit espoir'

"Il y a encore dans le monde une intolérance, une haine des uns contre les autres et cela crée, comme on le voit, des catastrophes"Un autre réalisateur a longtemps voulu faire un film avec l'affaire Mortara, c'est Steven Spielberg. On dit qu'il a jeté l'éponge parce qu'il n'a pas trouvé son jeune acteur.

"Pour moi, l'histoire d'Edgardo Mortal, c'est une histoire italienne, une histoire régionale pour les Italiens"L'inspiration ne semble pas quitter le réalisateur.

LESECHOS: Cinéma : L' « Enlèvement » de Marco Bellocchio, le « maestro » des traumatismesUn an après la sortie de « Esterno notte », sa magistrale série historique sur l'assassinat d'Aldo Moro, le cinéaste italien Marco Bellocchio, 83 ans, s'attaque au « scandale Mortara », le rapt d'un enfant juif enlevé par les brigades du pape Pie IX en 1858. Un sujet longtemps convoité par Steven Spielberg et Julian Schnabel.

LACROIX: « L’Enlèvement » de Marco Bellocchio, l’innocence sacrifiéeÀ 83 ans, Marco Bellocchio signe un drame historique lyrique et puissant sur l’arrachement d’un enfant juif de 6 ans à sa famille par l’Église catholique au XIXe siècle, sur fond d’unification de l’Italie et de perte du pouvoir temporel du pape.

LOBS: Marco Bellocchio, « l’Enlèvement » : « J’ai grandi dans une éducation religieuse subie »A travers « l’Enlèvement », mélodrame lyrique dans la veine de « Vincere », le cinéaste italien règle ses comptes avec l’Eglise. Rencontre.

LACROIX: Marco Bellocchio, le pape et l’enfant juifAvec « L’Enlèvement », le réalisateur italien met en scène la tragédie intime et collective d’un de ces enfants juifs enlevés à sa famille sur ordre du pape dans l’Italie du XIXe siècle et évoque les résonances que cette histoire a réveillées chez lui, dans son rapport à l’enfance et à la religion catholique.

LOBS: L'EnlèvementDrame italien réalisé par Marco Bellocchio, avec Paolo Pierobon, Enea Sala, Leonardo Maltese, Barbara Ronchi, Fausto Russo Alesi (2h14).

LAVOIXDUNORD: « L’Enlèvement »***** de Marco Bellochio : l’obscurantisme dans toute sa (tragique) splendeurQuatre ans après « Le Traître », Marco Bellochio s’intéresse aux agissements de l’Église dans l’Italie du XIXe siècle. Une fresque intimiste, faussement classique. En salles ce mercredi.

