Marche silencieuse en hommage à Thomas

Ils voulaient une marche dans le silence et la dignité. L’un et l’autre ont été impressionnants cet après-midi à Romans-sur-Isère, entre le lycée où Thomas était scolarisé et le club de rugby où il était licencié.

Les camarades de ce jeune homme de 16 ans, tué d’un coup de couteau à la fin du bal de Crépol samedi soir, ont formé la première ligne, derrière laquelle a défilé une foule de plusieurs milliers de personnes, avec pour seules pancartes des photos, parfois des slogans « Justice pour Thomas » ou « On t’oublie pas » et des tee-shirts blancs sur lesquels il était inscrit « à jamais dans nos cœurs, repose en paix notre ange ».A LIRE AUSSI : Natacha Polony : "La communauté nationale vole en éclats et Macron joue avec les signes politiques"La colère était pourtant aussi au rendez-vous, mais pour le respect de la famille et de ses proches, elle ne s’est exprimée qu’en sourdin





