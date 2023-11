Marche silencieuse à Paris pour la paix au Proche-Orient

Derrière une grande banderole blanche et sans aucun slogan, plusieurs milliers de personnes dont les actrices Isabelle Adjani et Emmanuelle Béart, ont marché en silence ce dimanche 19 novembre à Paris pour la paix au Proche-Orient et contre la haine. Les deux actrices étaient en tête du cortège - 3 600 personnes selon la préfecture de police - qui s’est élancé sous le soleil du parvis de l’Institut du monde arabe (Ima) pour rejoindre très symboliquement le Musée d’art et d’Histoire du judaïsme.

Lubna Azabal : « On ne devrait pas compter les morts comme on compte des points » Parmi les manifestants, peu de jeunes, des personnes portant un brassard blanc ou agitant un drapeau bleu avec une colombe blanche et le mot « peace », a constaté une journaliste de l’AFP sur place. Une tribune signée par près de 600 artistes La ministre de la Culture Rima Abdul Malak s’est mêlée aux manifestants pour « être aux côtés de ceux qui s’engagent dans ce mouvement de la société civile sans banderole, sans slogan, dans le silence, dans la dignité





🏆 5. lobs » Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Face à Duhamel: Tugdual Denis - Proche-Orient : le 'en même temps', ça marche ?Le voyage d'Emmanuel Macron prend fin en Égypte. Pendant ce voyage de deux jours, le président de la République a tenu à la fois à apporter son soutien à Israël tout en plaidant pour un règlement politique de ce conflit.

La source: BFMTV - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

A Paris, la diaspora libanaise regarde, impuissante, le retour de la guerre au Proche-OrientDepuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, le risque d’un embrasement régional inquiète les quelque 200 000 Libanais de l’Hexagone.

La source: lobs - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

Proche-Orient : le recteur de la Grande Mosquée de Paris appelle à 'stopper les amalgames''Dans l’atmosphère délétère qui règne actuellement, des paroles racistes recommencent à se libérer dans l’espace public.

La source: laprovence - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

Un chef et hôtelier Franco-Palestinien appelle à la paix au Proche-OrientDepuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas en Israël, la situation au Proche-Orient est extrêmement tendue. Les équipes de CNEWS se sont rendues à Bethléem pour y recueillir le témoignage de Fadi Kattan, un chef et hôtelier Franco-Palestinien.

La source: CNEWS - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

Energie : les rêves engloutis du Proche-OrientLe conflit au Proche-Orient a relancé les spéculations des marchés mondiaux sur les prix de l'énergie. Mais l'effet pourrait finalement être limité. Sauf sur la région elle-même, qui se rêvait encore, il y a peu, en nouveau carrefour mondial du gaz.

La source: LesEchos - 🏆 5. / 94 Lire la suite »

Guerre au Proche-Orient : « Les Israéliens sont prêts à de grands sacrifices »Un mois après les massacres perpétrés sur son sol par les terroristes palestiniens, Israël est plus que jamais décidé, malgré les pressions et le tollé international dû au pilonnage de Gaza, à obtenir la démilitarisation du Hamas.

La source: sudouest - 🏆 5. / 94 Lire la suite »